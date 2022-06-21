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Гимнастка Дарья Нагорная продала свой бизнес в Москве

Гимнастка Дарья Нагорная продала свой бизнес в Москве
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Серебряный призёр Олимпийских игр в команде и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная рассказала, что продала свой бизнес в Москве.

После завершения карьеры в феврале 2021 года гимнастка открыла салон красоты.

«Я недавно продала свой салон красоты как готовый бизнес, как полностью упакованный, красивый, наполненный любовью. Оформила как надо и отдала, можно сказать, в хорошие руки. Отдала ему много времени, сил, собрала огромную команду. Поняла, что мне хочется заниматься чем-то ещё. Мне сложно находиться на одном месте, каждый день работать с одними и теми же людьми. Сейчас я начала заниматься другим делом.

Это было трудное решение, потому что я действительно отдала салону много себя. Но лучше вовремя продать, чем продолжать делать это не с таким желанием, как было изначально», — приводит слова Нагорной «РИА Новости».

В настоящее время Дарья вместе с супругом, олимпийским чемпионом Никитой Нагорным, занимается развитием бренда собственной линии одежды.

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