Яновский оценил победу Непомнящего над Фируджей в четвёртом туре турнира претендентов

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего над представителем Франции Алирезой Фируджей в партии четвёртого тура Турнира претендентов — 2022.

Для Непомнящего это вторая победа на турнире. Набрав три очка после четырёх туров, россиянин возглавил турнирную таблицу.

«Уже в дебюте стало понятно, что Ян очень хорошо готов. Он играл быстро и уверенно, а самое главное — получил позицию в своём излюбленном ключе. У Непомнящего была явная инициатива на доске, было много возможностей — играл очень изобретательно. Так как Ян играл очень быстро, то сложилось впечатление, что он был очень хорошо подготовлен к данному варианту событий. Сегодня он переиграл противника по всем статьям и создал очень красивую партию. Можно только порадоваться, что турнир складывается для него очень благоприятно. Сыграл ли свою роль цейтнот? Думаю, что цейтнот уже не играл роли. Фируджа после дебюта не смог решить поставленные Яном проблемы. Он в цейтнот залез, когда позиция уже была безнадёжная. Чувствовалось, что Ян гораздо лучше ориентируется в этой сложной позиции», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.