Чигаев рассказал, после какого хода Фируджа понял — у Непомнящего больше шансов на победу

Российский гроссмейстер Максим Чигаев прокомментировал победу соотечественника Яна Непомнящего над представителем Франции Алирезой Фируджей в партии четвёртого тура Турнира претендентов – 2022.

Для Непомнящего это вторая победа на турнире. Набрав три очка после четырёх туров, россиянин возглавил турнирную таблицу.

«Решающее преимущество у Яна возникло довольно быстро. Мне с дебюта стало понятно, что сегодня больше шансов на победу Непомнящего. Когда именно? Когда Фируджа уклонился от своей теории и допустил ход F6. Мне кажется, что играть чёрными очень тяжело. Хоть и решающего преимущества пока нет, но было очевидно, что все лучшие ходы молодой иранец не сделает. Сыграл ли свою роль цейтнот? К этому моменту, честно говоря, шансов уже не было. Неважно, что он оказался в цейтноте. Объективно позиция была плохая», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.