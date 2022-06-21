Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чигаев рассказал, после какого хода Фируджа понял — у Непомнящего больше шансов на победу

Чигаев рассказал, после какого хода Фируджа понял — у Непомнящего больше шансов на победу
Комментарии

Российский гроссмейстер Максим Чигаев прокомментировал победу соотечественника Яна Непомнящего над представителем Франции Алирезой Фируджей в партии четвёртого тура Турнира претендентов – 2022.

Для Непомнящего это вторая победа на турнире. Набрав три очка после четырёх туров, россиянин возглавил турнирную таблицу.

«Решающее преимущество у Яна возникло довольно быстро. Мне с дебюта стало понятно, что сегодня больше шансов на победу Непомнящего. Когда именно? Когда Фируджа уклонился от своей теории и допустил ход F6. Мне кажется, что играть чёрными очень тяжело. Хоть и решающего преимущества пока нет, но было очевидно, что все лучшие ходы молодой иранец не сделает. Сыграл ли свою роль цейтнот? К этому моменту, честно говоря, шансов уже не было. Неважно, что он оказался в цейтноте. Объективно позиция была плохая», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ян Непомнящий сокрушил своего прямого конкурента. Вогнал его в цейтнот и уничтожил! Ян Непомнящий сокрушил своего прямого конкурента. Вогнал его в цейтнот и уничтожил!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022