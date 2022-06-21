Видеообзор сокрушительной победы Непомнящего над Фируджей в 4-м туре турнира претендентов
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В партии четвёртого тура Турнира претендентов – 2022 по шахматам российский гроссмейстер Ян Непомнящий буквально сокрушил одного из главных фаворитов соревнований – представителя Франции Алирезу Фируджу.
Быстрыми неожиданными ходами игравший белыми Непомнящий заставил Фируджу ошибаться, подолгу обдумывать каждый ход и в итоге, оказавший в цейтноте, сдаться на 39-м ходу.
За первые 10 минут соперники сделали 15 ходов. Затем Непомнящий надолго задумался, но в итоге необычным ходом gxf6 практически переломил ход встречи. Отвечая на следующий ход россиянина, Фируджа допустил ошибку, и партия продолжилась с преимуществом Яна. Россиянин действовал быстро и чётко, а его соперник подолгу думал, но так и не сумел ничего противопоставить.
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