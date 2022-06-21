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Тренер Непомнящего объяснил, за счёт чего Ян обыграл Фируджу на турнире претендентов

Тренер Непомнящего объяснил, за счёт чего Ян обыграл Фируджу на турнире претендентов
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал победу подопечного в четвёртом туре Турнира претендентов – 2022 над представителем Франции Алирезой Фируджей.

«Ян принял хорошее практическое решение, когда сыграл kg3 на 20-м ходу. Алиреза не смог сохранить хладнокровие при игре с открытым королём. Спустя четыре хода после взятия пешки преимущество стало решающим. Цейтнот Фируджи не влиял на оценку происходящего, Ян продолжал играть по позиции», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

После четырёх туров Непомнящий с тремя очками в активе единолично лидирует на турнире. В пятом туре россиянин встретится с американцем Хикару Накамурой.

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