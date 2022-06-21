Тренер Непомнящего: пока Фируджа не даёт повода поставить на него в букмекерской конторе

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о шансах французского шахматиста иранского происхождения Алирезы Фируджи стать победителем Турнира претендентов – 2022.

«Шансы Фируджи на успех в турнире претендентов? Пока Алиреза не даёт повода, чтобы поставить на него в букмекерской конторе», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

После четырёх туров Фируджа с 1,5 очками в активе делит 6-8-е места с китайцем Дин Лижэнем и Теймуром Раджабовым из Азербайджана. Фируджа, который считался одним из главных фаворитов Турнира претендентов — 2022, свёл вничью партии с Раджабовым, Рихардом Раппортом и Хикару Накамурой, а также потерпел сокрушительное поражение от Непомнящего.