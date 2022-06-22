Испания отказалась от намерения провести зимнюю Олимпиаду — 2030

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает Marca. Такое решение было принято из-за разногласий между правительствами Арагона и Каталонии, которые так и не смогли договориться о том, как будут распределяться мероприятия между регионами.
НОК сообщил Международному олимпийскому комитету (МОК), что Испания планирует продолжить работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем.
Ранее МОК получил ещё три заявки на проведение зимних Олимпийских игр — 2030. Конкурентами Испании готовы были стать американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и канадский Ванкувер. Ещё ряд стран изучают целесообразность участия в тендере на проведение зимней Олимпиады.
Столица зимних Олимпийских игр 2030 года будет объявлена на 140-й сессии МОК в индийском Мумбаи в 2023 году.
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