Испания отказалась подавать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Национальный олимпийский комитет отказался подавать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году. Причиной данного решения является разногласия между правительствами регионов, где планировалось провести Игры. Разногласия возникли из-за того, что власти автономных сообществ Арагон и Каталония, где должны были проводиться Игры, не смогли достичь соглашения о распределении спортивных мероприятий.



«Проект был замечательным, но мы не смогли достичь взаимопонимания внутри. Образ, который мы создали для МОК и международной прессы, является не лучшим», — приводит слова главы НОК Испании Алехандро Бланко Marca.



При этом национальный олимпийский комитет Испании не исключает возможность проведение зимней Олимпиады в 2034 году.

Каталония и Арагон уже объявили, что не отказываются от возможности проведения Игр в будущем, но хотят попытаться сделать это раздельно.