Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание пятого тура, где смотреть 22 июня

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный Турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 22 июня, пройдёт пятый тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары пятого тура:

Фабиано Каруана — Рихард Раппорт

Теймур Раджабов — Дин Лижэнь

Алиреза Фируджа — Ян-Кшиштоф Дуда

Хикару Накамура — Ян Непомнящий

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

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