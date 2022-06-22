Штангистку Екатерину Катину дисквалифицировали за допинг на четыре года

Двукратную чемпионку России, штангистку Екатерину Катину дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил тренер спортсменки Пётр Кальмин.

«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, и она точно не вернётся в спорт после окончания дисквалификации, Катина перестала тренироваться сразу после своего отстранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию — все давно поняли, что это бесполезно. Её дисквалифицировали на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам.

Я считаю её наказание несправедливым и безосновательным. Сама Екатерина поначалу очень переживала, но потом вынуждена была смириться с этим, так как у неё нет никакой возможности доказать свою правоту», — приводит слова Петра Кальмина ТАСС.

Обвинения в отношении российской спортсменки были основаны на расследованиях, проведённых отделом расследований ВАДА. Срок дисквалификации Катиной, которой сейчас 30 лет, завершится 13 апреля 2025 года.