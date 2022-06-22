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В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна России на всех спортивных мероприятиях

В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна России на всех спортивных мероприятиях
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Депутаты комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту внесли законопроект, которым предусмотрено поднятие флага России на всех физкультурных и спортивных мероприятиях.

«Предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно вывешен российский флаг. В перечень должны войти все объекты спорта и организации, являющиеся субъектами физической культуры и спорта, независимо от форм собственности.

Также предлагается всегда поднимать государственный флаг РФ во время официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того, на их открытии всегда должен исполняться государственный гимн РФ», — приводит слова источника ТАСС.

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