В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна России на всех спортивных мероприятиях
Поделиться
Депутаты комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту внесли законопроект, которым предусмотрено поднятие флага России на всех физкультурных и спортивных мероприятиях.
«Предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно вывешен российский флаг. В перечень должны войти все объекты спорта и организации, являющиеся субъектами физической культуры и спорта, независимо от форм собственности.
Также предлагается всегда поднимать государственный флаг РФ во время официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того, на их открытии всегда должен исполняться государственный гимн РФ», — приводит слова источника ТАСС.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
Комментарии
- 22 июня 2022
-
14:06
-
12:45
-
10:52
-
09:51
-
00:42
- 21 июня 2022
-
23:35
-
23:16
-
23:04
-
22:28
-
21:48
-
21:35
-
21:27
-
20:32
-
20:20
-
19:13
-
18:36
-
17:38
-
14:01
-
12:33
-
11:19
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:18
-
09:00
-
00:21
-
00:00
- 20 июня 2022
-
22:00
-
20:31
-
20:24
-
18:52
-
12:48
-
11:13
-
08:21
Партнерский контент