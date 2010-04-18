Антропов: позитивный вектор развития бадминтона в России налицо

Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов прокомментировал достойное выступление российских спортсменов на чемпионате Европы в Манчестере. Напомним, что спортсмены национальной команды страны завоевали три медали разного достоинства.
«Это огромный успех! Постепенно усилия, которые прикладывали наша федерация, тренеры и спортсмены, начинают приносить плоды. По итогам чемпионата Европы мы уверенно обосновались на втором месте на континенте. Особенно приятно, что это не одна медаль, пусть и золотая, а три в двух разных категориях.
Конечно, до полного успеха даже на европейской арене нам пока далеко — успехи у российских мужчин пока достаточно скромные, особое внимание нужно, конечно, обратить на мужскую одиночную категорию. Но общий позитивный вектор нашего развития налицо. Я поздравляю с успехом спортсменов, их личных тренеров и тренерский штаб сборной. Отмечу, что тренер сборной Клавдия Майорова второй чемпионат Европы проводит на „капитанском мостике“ нашей команды, и второй раз значительный успех. Сначала были серебро командного чемпионата Европы среди женщин и путёвка на чемпионат мира. Сейчас — три медали личного первенства, включая золото», — приводит слова президента федерации пресс-служба Национальной федерации бадминтона страны.
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