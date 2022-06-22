Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на Турнире претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в пятом туре Турнира претендентов – 2022 по шахматам, который проходит в Мадриде (Испания).

В ходе партии Непомнящий, игравший чёрными фигурами, старался очень быстро совершать ходы. Россиянин не избежал ошибок, был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.

Раньше других завершили партию пятого тура представитель Франции Алиреза Фируджа и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Им потребовалось 36 ходов, чтобы заключить мир. Американец Фабиано Каруана и венгр Рихард Раппорт тоже согласились на ничью. Это означает, что вне зависимости от исхода поединка Дин Лижэнь – Теймур Раджабов единоличное лидерство на турнире сохранит Непомнящий, который по-прежнему будет опережать Каруану на пол-очка.