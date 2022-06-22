Ян Непомнящий сохранил единоличное лидерство на турнире претендентов после пятого тура

В Мадриде (Испания) завершились все партии пятого тура шахматного Турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Все противостояния завершились мирным исходом. В центральной встрече дня лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий чёрными фигурами играл против американца Хикару Накамуры. Соперники выбрали русскую партию. Ян допустил грубейшую ошибку, позволил сопернику захватить инициативу, но сумел спасти партию и добиться ничейного результата.

Главный преследователь Непомнящего американец Фабиано Каруана упустил выигрышную позицию в партии с венгром Рихардом Раппортом. Раньше других завершили партию пятого тура представитель Франции Алиреза Фируджа и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Им потребовалось 36 ходов, чтобы заключить мир. Дольше всех определяли сильнейшего китаец Дин Лижэнь и Теймур Раджабов из Азербайджана, но и они также согласились на ничью.

В итоге Непомнящий, имея 3,5 очка в активе, сохраняет лидерство после пятого тура. На пол-очка отстаёт Каруана. Завтра, 23 июня, в шестом туре Непомнящий белыми сыграет с Дудой, а Каруана чёрными с Фируджей.