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Ян Непомнящий идёт по победному графику пяти предыдущих турниров претендентов

Ян Непомнящий идёт по победному графику пяти предыдущих турниров претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов – 2022 в Мадриде, набрав 3,5 очка после пяти туров.

Аналогичный результат на этой стадии соревнований показывали будущие победители последних пяти турниров претендентов. 3,5 очка в активе после пяти туров было у норвежца Магнуса Карлсена в 2013 году, у индийца Виши Ананда – в 2014-м, у россиянина Сергея Карякина – в 2016-м, у американца Фабиано Каруаны – в 2018-м и у самого Непомнящего – на турнире, который из-за пандемии коронавируса был начат в 2020 году, а завершён в 2021-м.

Завтра, 23 июня, в шестом туре Турнира претендентов – 2022 Непомнящий белыми фигурами сыграет с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, а его ближайший преследователь Каруана чёрным цветом – с представителем Франции Алирезой Фируджей.

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