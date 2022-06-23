Тренер спасла синхронистку, которая во время выступления на ЧМ потеряла сознание в воде

Андреа Фуэнтес, тренер американской синхронистки Аниты Альварес, спасла свою подопечную, которая потеряла сознание во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Вчера, 22 июня, во время выполнения одиночной программы Альварес потеряла сознание и начала тонуть. Фуэнтес, заметив это, прыгнула в воду и вытащила свою подопечную на поверхность. Затем синхронистке была оказана первая помощь.

Как сообщает издание Corriere della Sera, Альварес была госпитализирована для обследования, которое не выявило проблем со здоровьем. Причиной потери сознания могли стать стрессовые воздействия на организм и жара в городе проведения соревнований.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации плавания (FINA).