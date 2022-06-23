Тренер Фуэнтес высказалась о спасении тонувшей американской синхронистки на ЧМ в Будапеште

Андреа Фуэнтес, тренер американской синхронистки Аниты Альварес, прокомментировала инцидент, произошедший со спортсменкой на чемпионате мира в Будапеште.
Фуэнтес спасла Альварес, которая потеряла сознание во время выступления и начала тонуть.
«Аните намного лучше, она уже в сознании. На самом деле это было очень страшно. Я прыгнула в воду, потому что увидела, что никто, даже спасатели, этого не сделали. Я немного испугалась, потому что она не дышала, но сейчас она очень хорошо себя чувствует. Ей нужно отдохнуть. Завтра Анита будет отдыхать весь день и будет готова к командному финалу», — приводит слова Фуэнтес Marca.
Ранее сообщалось, что причиной потери сознания у Альварес могли стать стрессовые воздействия на организм и жара в городе проведения соревнований.
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