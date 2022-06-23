О'Салливан: если я приведу своих детей в спорт, то снукер посоветую в последнюю очередь

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался насчёт соперничества своего вида спорта с футболом и теннисом.
«Сейчас сложные времена, потому что, очевидно, футбол стал очень большим видом спорта, а ещё теннис и гольф. У вас есть все эти виды спорта на выбор, поэтому, если вы родитель и ищете занятие для своего сына или дочери, разве вы бы выбрали снукер? Вероятно, нет.
Поэтому действительно трудно увлечь кого-либо снукером. Вы знаете, я люблю снукер, играю в него всю свою жизнь, но я также являюсь родителем, и думаю, что если бы советовал своим детям заниматься спортом, то снукер был бы последним выбором в моём списке.
Я бы посоветовал своим детям теннис или гольф. Может быть, футбол или лёгкую атлетику. Что-то в этом духе. Так что снукер сейчас в очень сложном положении, потому что противостоит другим более крупным видам спорта.
Думаю, что всё наше сообщество должно действовать сообща, и это более важно. На данный момент мы не можем сравнивать снукер со всеми другими видами спорта», — цитирует О'Салливана Eurosport.co.uk.
Безумные выходки и нереальные рекорды великого Ронни О’Салливана
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