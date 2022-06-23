Шведский клуб плавания запретил женщинам тренироваться в бикини, чтобы не отвлекать мужчин

Шведский клуб плавания запретил женщинам тренироваться в бикини. Это было сделано для того, чтобы на спортсменок не отвлекались мужчины.

«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии в бассейн. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками. Ужасно, что кто-то принимает решения за спортсменок. Мне сказали, что тренироваться в бикини легкомысленно, потому что в таком случае ты якобы больше думаешь о своей внешней привлекательности, а не о виде спорта», — приводит Aftonbladet слова одной из спортсменок шведского клуба.

Отметим, что в правилах Международной федерации плавания (FINA) указано, что спортсменки не могут использовать раздельный купальник во время соревнований.

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