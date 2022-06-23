Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шведский клуб плавания запретил женщинам тренироваться в бикини, чтобы не отвлекать мужчин

Шведский клуб плавания запретил женщинам тренироваться в бикини, чтобы не отвлекать мужчин
Комментарии

Шведский клуб плавания запретил женщинам тренироваться в бикини. Это было сделано для того, чтобы на спортсменок не отвлекались мужчины.

«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии в бассейн. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками. Ужасно, что кто-то принимает решения за спортсменок. Мне сказали, что тренироваться в бикини легкомысленно, потому что в таком случае ты якобы больше думаешь о своей внешней привлекательности, а не о виде спорта», — приводит Aftonbladet слова одной из спортсменок шведского клуба.

Отметим, что в правилах Международной федерации плавания (FINA) указано, что спортсменки не могут использовать раздельный купальник во время соревнований.

«Она не дышала». Драматичная история на ЧМ-2022 – там еле спасли тонущую синхронистку «Она не дышала». Драматичная история на ЧМ-2022 – там еле спасли тонущую синхронистку

Что звёзды российского спорта говорят о санкциях

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022