Российским гандбольным клубам отказали в участии в Лиге чемпионов

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) зарегистрировала для участия в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 22 мужские и 17 женских команд, сообщает пресс-служба ЕГФ. Среди них нет российских клубов, так как ранее исполком ЕГФ подтвердил их отстранение до дальнейшего уведомления. Апелляция Федерации гандбола России (ФГР) была отклонена ЕГФ ещё в мае. При этом сообщается, что фиксированное место для России остается вакантным.

На групповом этапе Лиги чемпионов как у женщин, так и у мужчин выступят две группы по восемь команд в каждой. Окончательный состав на новый сезон будет объявлен в понедельник, 27 июня. Не исключено, что в нём окажется украинский «Мотор», который будет проводить регулярный сезон во второй Бундеслиге. Пока «Мотор» зарегистрирован в числе семи команд, претендующих на повышение в Лигу чемпионов из Лиги Европы.