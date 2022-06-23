В Минспорте сообщили, какие суммы намерены вернуть за отмену крупных турниров в России

На совещании по вопросу предупреждения недружественных действий в отношении российских спортсменов со стороны международных организаций, которое состоялось в Совете Федерации, заместитель министра спорта РФ Андрей Фёдоров сообщил о мероприятиях по возврату финансовых средств, потраченных на подготовку отменённых в России крупных соревнований.

«Важный блок нашей работы — обжалование решений международных федераций по отмене спортивных соревнований в России, запланированных на 2022–2023 годы. На сегодня перенесено 186 международных мероприятий, 36 из которых крупные — чемпионаты мира и тому подобные. Общий объём уплаченных Россией взносов по этим соревнованиям составил более $ 70 млн, более € 30 млн и более 5 млн швейцарских франков. Денежные средства федерального бюджета составили значительную часть — свыше $ 40 млн, € 4 млн и 5 млн швейцарских франков.

Исходя из установок, которые были нами получены от правительства РФ, Минспорт совместно с ОКР организовал работу по информированию наших федераций и органов власти регионов о начале действий по возврату средств от международных спортивных организаций.

На сегодняшний день по итогам работы с Международной шахматной федерацией было принято решение о возврате средств в полном объёме — более € 1 млн. И € 830 тыс. уже перечислено в бюджет Югры, где должны были пройти соревнования (Всемирная шахматная олимпиада). А Международная федерация бокса и Федерация бокса России заключили соглашение о возврате 5 млн швейцарских франков», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости».