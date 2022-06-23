Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани перенесён на 2026 год

Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников сообщил о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в этом году в Казани, на 2026 год.

Из-за ситуации на Украине FINA отказалась от проведения соревнований в России в ближайшее время. В частности, чемпионат мира по плаванию на короткой воде, запланированный на 17–22 декабря 2022 года, был отдан Мельбурну (Австралия). Решения по переносу чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 из Казани пока нет.

«Как уже ранее озвучивал, все отменённые в связи с нынешней ситуацией международные соревнования, которые должны были пройти в России, со стороны FINA находятся не в статусе отмены, а в статусе переноса. Относительно чемпионата мира на короткой воде, который должен был пройти в Казани в 2022-м, было принято решение, которое и отразилось в договоре как всех устраивающее, — перенос на 2026 год. Пока ситуация такая. По чемпионату мира по водным видам спорта, запланированному на 2025 год, никаких решений пока нет», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».