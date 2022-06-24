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Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в турнирах из-за допуска россиян

Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в турнирах из-за допуска россиян
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Федерация дзюдо Украины объявила о решении не принимать участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить россиян и белорусов к соревнованиям в Монголии под нейтральным флагом.

«Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, в то же время Международная федерация дзюдо принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации. Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировав рекомендации Международного олимпийского комитета. Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — говорится в заявлении Федерации дзюдо Украины в «Фейсбуке».

Турнир в Монголии по дзюдо пройдёт с 24 по 26 июня.

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