FINA отреагировала на инцидент с синхронисткой, которая потеряла сознание в воде на ЧМ

Председатель медицинского комитета Международной федерации плавания Сеес-Рейн ван ден Хугенбанд ответила на критику действия медиков во время инцидента с американской синхронисткой Анитой Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Мне нечего отметить, но все рекомендации соблюдены. У нас здесь лучшие медицинские бригады, я не беспокоюсь. Спасатели были достаточно быстры. Не думаю, что критика справедлива. Тренер была очень быстрой, она, возможно, ожидала, что что-то произойдет. Мы знаем эту девушку, это случалось раньше», — приводит слова Хугенбанд Expressen.

Напомним, 22 июня, во время выполнения одиночной программы Альварес потеряла сознание и начала тонуть. Тренер спортсменки Андреа Фуэнтес, заметив это, прыгнула в воду и смогла вытащить свою подопечную на поверхность. После этого синхронистке была оказана первая помощь.