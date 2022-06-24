Китайский гандбольный клуб выступит в чемпионате России среди женщин

В новом сезоне в чемпионате России среди женщин по гандболу выступит китайский клуб. Новая команда получит название «Феникс». Об этом сообщил глава Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.



«Команда будет называться «Феникс». Этот клуб будет олицетворением женской силы. Всё-таки это птица, восставшая из пепла. Так как в Китае сейчас нестабильная ситуация с коронавирусом, придётся тратить много времени на процедуру карантина. Надеемся, что весь сезон команда проведёт в России. Финансированием будет заниматься китайская сторона», — приводит слова Ван Тао РИА Новости.

Также он отметил, что за новую команду сыграют лучшие гандболистки страны. Приблизительный средний возраст игроков составит 20 лет. Главным тренером станет Наталья Дерипаско.

Таким образом, в новом сезоне в чемпионате России сыграют 13 команд.