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Тренер сборной Дагестана по вольной борьбе спас из горящего автомобиля шесть человек

Тренер сборной Дагестана по вольной борьбе спас из горящего автомобиля шесть человек
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Тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас шесть человек, которые попали в ДТП в Москве. Алиев приехал в столицу к друзьям. Когда он прогуливался по улице, то стал свидетелем крупной аварии. Автомобиль марки «Мерседес», в котором было восемь человек, врезался в дом. После столкновения машина загорелась, а Алиев вытащил из неё шестерых человек, которых удалось спасти. С большой долей вероятности без помощи тренера они бы сгорели в автомобиле.

Водитель и находившаяся спереди пассажирка скончались на месте.

Как сообщает телеграм-канал Mash, тренера, спасшего людей, теперь наградят. В министерстве спорта Дагестана уже пообещали поблагодарить специалиста, но пока не сообщается, какая именно награда его ждёт.

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Теги Другие Борьба •••

Заглавное фото: wrestdag.ru

Источник: Mash

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