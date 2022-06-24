Тренер из Дагестана — о ДТП в Москве: не было огнетушителей, иначе могли бы всех спасти

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как стал свидетелем страшного ДТП в Москве и вытащил из горящего автомобиля шесть человек.
Алиев стал свидетелем аварии во время прогулки. Автомобиль марки «Мерседес», в котором было восемь человек, врезался в дом и загорелся.
«В 3:37 всё произошло прямо на наших глазах. Автомобиль ехал на большой скорости, без номеров, водитель проехал на красный. А там на углу машина сотрудников ГИБДД стояла. Наверное, водитель на неё отвлёкся и без торможения влетел в стену. Машина вспыхнула, пламя на шесть метров вверх сразу и в салон тянулось.
Инспекторы не помогали, думаю, у них какая-то инструкция была людей оградить. Там сразу собрались наблюдатели. Машина горела, нас не подпускали. Они говорили всем отойти подальше в целях безопасности. Мы их не послушали — прорвались. Иначе было бы не два обгоревших тела, а восемь.
Другие ребята даже больше сделали. Мы все вместе действовали. Нас пять-шесть человек было. Мы первыми подбежали, начали какую-то работу. Не было у нас каких-то профессиональных качеств и навыков спасателей, огнетушителей, а то могли бы и передних спасти. Двое спереди были очень сильно прижаты к приборной панели. Мы двери выламывали и доставали людей. Сзади девочек двух вытащили в тяжёлом состоянии. Один из парней был в сознании и мог говорить. Я взял у него телефон, позвонил родственникам и сказал, чтобы приезжали.
Первый раз в жизни с таким столкнулся. Человек теряется в такой ситуации. Не понимаешь, что надо делать. Всё так быстро вспыхнуло. Но в итоге справились. Приложили максимальные усилия помочь людям — свой гражданский долг выполнили. Всё так сложилось — суждено было попасть в эту ситуацию и помочь», — приводит слова Алиева RT.
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