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FINA не разрешила едва не утонувшей синхронистке из США выступить в соревнованиях групп

FINA не разрешила едва не утонувшей синхронистке из США выступить в соревнованиях групп
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Международная федерация плавания (FINA) не разрешила американской синхронистке Аните Альварес принять участие в соревнованиях групп на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Решение было принято на встрече представителей иедицинского комитета FINA с врачами и руководством сборной США.

«После часового обсуждения FINA решила, что Анита Альварес не должна пока участвовать в соревнованиях. Здоровье и безопасность спортсменов всегда должны стоять на первом месте. FINA понимает, что это решение разочаровало спортсменку, но оно принято с учётом её интересов. FINA рада, что Анита Альварес уже добилась значительного восстановления, и надеется вскоре снова увидеть её на соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы FINA.

Альварес потеряла сознание после исполнения технической программы в финале соревнований солисток и едва не утонула. Её спасла тренер Андреа Фуэнтес, которая быстро нырнула в бассейн и помогла вытащить свою подопечную из воды.

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