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Во ВФЛА сообщили о готовности познакомить всех фигуристок с лёгкой атлетикой

Во ВФЛА сообщили о готовности познакомить всех фигуристок с лёгкой атлетикой
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова рассказала о готовности познакомить всех фигуристок с лёгкой атлетикой.

«Нам очень приятно, что у наших фигуристок в последний месяц наблюдается рост интереса к лёгкой атлетике. Участие Саши Трусовой в наших московских стартах привлекло большое внимание не только спортивного сообщества, другая наша замечательная фигуристка Даша Усачёва на базе в Новогорске взяла в руки легкоатлетическое копьё. Мы готовы предоставить возможность попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах и другим членам сборной России по фигурному катанию. Разнообразная прыжковая и беговая подготовка, конечно же, пригодится фигуристам, чтобы крутить свои прыжки и выдерживать темп программ.

Лёгкой атлетике также было бы интересно почерпнуть опыт у фигурного катания. Методика обучения и разучивания новых элементов, а также совершенствование техники могли бы пригодиться нашим тренерам. Особенно тем, кто работает с молодыми спортсменами», – цитирует Привалову ТАСС.

Ранее фигуристка Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Позднее фигуристка Дарья Усачёва рассказала о тренировке по метанию копья. Также Трусова и ещё одна представительница фигурного катания Камила Валиева попробовали свои силы в прыжках с шестом.

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