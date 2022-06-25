Россиянка Таймазова завоевала золото турнира «Большого шлема» по дзюдо, победив Йоко Оно

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В финальном поединке в весовой категории до 70 кг Таймазова победила представительницу Японии Йоко Оно.

Мадине Таймазовой 22 года, она Заслуженный мастер спорта России. Дзюдоистка — серебряный призёр летней Универсиады 2019 года в Неаполе, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2020 года в Праге и 2021 года в Лиссабоне, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в командном зачёте. Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

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