Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание восьмого тура, где смотреть 26 июня

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 26 июня, пройдёт восьмой тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары восьмого тура:

Рихард Раппорт — Ян-Кшиштоф Дуда

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь

Хикару Накамура — Фабиано Каруана

Алиреза Фируджа — Теймур Раджабов

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

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Рихард Раппорт — Ян Непомнящий. Обзор партии 7 тура ТП: