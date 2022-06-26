Российский дзюдоист Игольников завоевал золото на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В решающем поединке в весовой категории до 90 кг Игольников победил представителя Узбекистана Давлата Бобонова.

Михаилу Игольникову 25 лет. Он является двукратным чемпионом Европы 2018 и 2020 годов и призёром чемпионата мира. Дзюдоист выступал на Олимпийских играх в Токио, где потерпел поражение в схватке за бронзовую медаль.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.