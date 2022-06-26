Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем на Турнире претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмом туре Турнира претендентов — 2022. Соперником россиянина был китаец Дин Лижэнь. Благодаря этой ничьей Непомнящий сохранил лидерство в турнирной таблице.



Россиянин набрал шесть баллов. Таблица после восьмого тура ещё не опубликована, так как не завершились все партии дня.



После первого круга соревнований Непомнящий лидировал с 5,5 очка из семи возможных. Второе место занимал американец Фабиано Каруана, набравший пять очков. Тройку лучших замыкал американец Хикару Накамура, в активе которого 3,5 балла.



Победитель Турнира претендентов — 2022 получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, Непомнящий уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.

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