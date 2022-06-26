Стояновский и Лешуков стали победителями девятого этапа ЧР по пляжному волейболу

Российские пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли очередной этап чемпионата России, проходивший в Москве. В финале турнира по пляжному волейболу они обыграли Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова со счётом 2:0 (22:20, 21:19). Бронзовые медали завоевали Антон Кислицын и Фёдор Сабаев.



Примечательно, что Стояновский и Лешуков выиграли уже девятый этап чемпионата России. Они стали победителями всех этапов нынешнего сезона.



Финальные соревнования турнира будут проходить с 19 по 23 сентября. Турнир примет Анапа (Краснодарский край).

Пляжный волейбол. Чемпионат России. Девятый этап. Москва

Олег Стояновский / Илья Лешуков — Вячеслав Красильников / Константин Семёнов — 2:0 (22:20, 21:19)