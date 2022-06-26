Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стояновский и Лешуков стали победителями девятого этапа ЧР по пляжному волейболу

Стояновский и Лешуков стали победителями девятого этапа ЧР по пляжному волейболу
Комментарии

Российские пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли очередной этап чемпионата России, проходивший в Москве. В финале турнира по пляжному волейболу они обыграли Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова со счётом 2:0 (22:20, 21:19). Бронзовые медали завоевали Антон Кислицын и Фёдор Сабаев.

Примечательно, что Стояновский и Лешуков выиграли уже девятый этап чемпионата России. Они стали победителями всех этапов нынешнего сезона.

Финальные соревнования турнира будут проходить с 19 по 23 сентября. Турнир примет Анапа (Краснодарский край).

Пляжный волейбол. Чемпионат России. Девятый этап. Москва

Олег Стояновский / Илья Лешуков — Вячеслав Красильников / Константин Семёнов — 2:0 (22:20, 21:19)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022