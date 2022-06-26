Чемпион мира по дзюдо Михайлин: наша команда выступила шикарно

Многократный чемпион мира по дзюдо, а также призёр Олимпийских игр (2012) Александр Михайлин прокомментировал выступление российских дзюдоистов на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия).

«Шикарно выступили. Как я уже говорил, я верил и надеялся, что мы будем на первом месте в медальном зачёте. Ребята сегодня не подвели, показали красивую борьбу, что Матвей Каниковский, что Михаил Игольников. У Инала Тасоева была заключительная схватка в этом турнире, он шикарным броском решил всё. Все ждали победы от японцев, считали, что они фавориты, но я верил в Россию и оказался прав. Все ребята выступили хорошо, я очень доволен выступлениями наших дзюдоистов, в финальных схватках все были шикарны.

Несмотря на все ограничения на российский спорт, очень важно было показать, что мы тренируемся и выше всех. Наша команда ещё раз доказала, что мы круче всех. Эти соревнования показали, что смотреть дзюдо без российских дзюдоистов было неинтересно. Наши показали красивую борьбу, из-за этого турнир получился более зрелищным и красивым», – приводит слова Михайлина MMA.Metaratings.ru.

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачёте. Напомним, что спортсмены выступали в нейтральном статусе.