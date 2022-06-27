Анатолий Карпов назвал главное слабое место Яна Непомнящего

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что главной слабостью российского гроссмейстера Яна Непомнящего является его психология.

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Карлсена. А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться.

Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».

Напомним, Ян Непомнящий продолжает лидировать на Турнире претендентов — 2022. По итогам восьмого тура он упрочил лидерство и оторвался от американца Фабиано Каруаны до одного балла.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Обзор партии 8 тура ТП: