Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анатолий Карпов назвал главное слабое место Яна Непомнящего

Анатолий Карпов назвал главное слабое место Яна Непомнящего
Комментарии

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что главной слабостью российского гроссмейстера Яна Непомнящего является его психология.

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Карлсена. А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться.

Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».

Напомним, Ян Непомнящий продолжает лидировать на Турнире претендентов — 2022. По итогам восьмого тура он упрочил лидерство и оторвался от американца Фабиано Каруаны до одного балла.

Ян Непомнящий не стал играть на победу. Но всё равно упрочил своё первое место! Ян Непомнящий не стал играть на победу. Но всё равно упрочил своё первое место!

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Обзор партии 8 тура ТП:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022