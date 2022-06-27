Анатолий Карпов назвал главное слабое место Яна Непомнящего
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что главной слабостью российского гроссмейстера Яна Непомнящего является его психология.
«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Карлсена. А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться.
Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».
Напомним, Ян Непомнящий продолжает лидировать на Турнире претендентов — 2022. По итогам восьмого тура он упрочил лидерство и оторвался от американца Фабиано Каруаны до одного балла.
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Обзор партии 8 тура ТП:
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