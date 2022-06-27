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Далалоян ответил на вопрос о завершении карьеры

Далалоян ответил на вопрос о завершении карьеры
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян заявил, что в настоящее время даже не думает о завершении карьеры. 26-летний спортсмен подчеркнул, что отстранение от международных турниров не повлияет на его решение.

«Нет, завершать карьеру я пока даже и не думаю. Недавно была шумиха, когда я опубликовал пост в соцсетях и меня неправильно поняли. Начали провожать из большого спорта. Нет, я не собираюсь завершать карьеру. Мне доставляет удовольствие моя работа. До Олимпийских игр мне приходилось работать на максимуме, сквозь усталость, сквозь трудности, болячки. А сейчас я работаю спокойно, мне это доставляет невероятные эмоции», — цитирует Далалояна «РИА Новости».

Далалоян стал победителем Олимпийских игр в Токио (Япония). Там он выиграл золотую медаль в командном многоборье. Позднее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение об отстранении российских спортсменов.

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