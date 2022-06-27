Россиянин Власов выступит в роли капитана команды BORA-hansgrohe на «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов вошёл в состав немецкой команды BORA-hansgrohe для участия в престижной веломногодневке «Тур де Франс», которая проводится уже в 109-й раз.

Помимо россиянина в состав BORA-hansgrohe вошли Нильс Политт, Леннард Кемна, Максимиллиан Шахман, Феликс Гросшартнер, Патрик Конрад, Марко Халлер и Данни ван Поппель. При этом Власов станет капитаном коллектива. Отметим, что ранее Александр перенёс коронавирус.

«Тур де Франс» — 2022 стартует 1 июля в Копенгагене (Дания) с индивидуальной гонки на время.

«Мы надеемся на подиумы. Мы хотим ехать как можно агрессивнее. Было бы здорово выиграть этап. Если так случится, я буду счастлив в Париже», — приводит слова руководителя BORA-hansgrohe Ральфа Денка Sportschau.