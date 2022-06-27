Россиянин Власов выступит в роли капитана команды BORA-hansgrohe на «Тур де Франс»
Поделиться
Российский велогонщик Александр Власов вошёл в состав немецкой команды BORA-hansgrohe для участия в престижной веломногодневке «Тур де Франс», которая проводится уже в 109-й раз.
Помимо россиянина в состав BORA-hansgrohe вошли Нильс Политт, Леннард Кемна, Максимиллиан Шахман, Феликс Гросшартнер, Патрик Конрад, Марко Халлер и Данни ван Поппель. При этом Власов станет капитаном коллектива. Отметим, что ранее Александр перенёс коронавирус.
«Тур де Франс» — 2022 стартует 1 июля в Копенгагене (Дания) с индивидуальной гонки на время.
«Мы надеемся на подиумы. Мы хотим ехать как можно агрессивнее. Было бы здорово выиграть этап. Если так случится, я буду счастлив в Париже», — приводит слова руководителя BORA-hansgrohe Ральфа Денка Sportschau.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
20:01
-
15:04
-
10:22
-
09:41
-
09:24
-
09:22
-
09:21
-
08:39
- 26 июня 2022
-
22:53
-
22:21
-
21:42
-
20:21
-
17:08
-
16:34
-
14:28
-
14:19
-
13:33
-
12:44
-
11:41
- 25 июня 2022
-
22:20
-
20:54
-
20:36
-
20:12
-
19:35
-
19:10
-
16:02
-
14:14
-
13:59
-
13:21
-
12:26
-
12:06
-
00:26
Партнерский контент