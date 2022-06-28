Тренер Непомнящего разобрал ничью Яна с Фабиано Каруаной на турнире претендентов

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал ничью подопечного с Фабиано Каруаной в девятом туре турнира претендентов.
«Фабиано тоже большой знаток русской партии. Сумел найти хитрый порядок ходов, поставив перед Яном проблемы. В какой-то момент перевес у белых был очень серьёзный.
С другой стороны, эта позиция всегда была очень счётная, Каруане надо было находить лучшие ходы, чтобы удерживать преимущество. Думаю, сказалось, что накануне он проиграл очень тяжёлую и затяжную партию Хикару Накамуре. И не сумел точно воспроизвести все ходы. И когда Ян в эндшпиле начал поддерживать это напряжение, а соперник стал расходовать больше времени на каждый ход, мне стало понятно, что Ян защитится. Он нашёл в себе дополнительные ресурсы и может смело занести эту партию себе в актив. Провести такую тяжёлую защиту дорогого стоит», — цитирует Поткина «Спорт-экспресс».
Напомним, после девятого тура Непомнящий продолжает возглавлять турнирную таблицу на турнире претендентов. За пять туров до финала в активе россиянина 6,5 очка. У занимающего вторую строчку Каруаны 5,5 очка. Третье место занимает Хикару Накамура (4,5).
Фабиано Каруана — Ян Непомнящий. Обзор партии 9 тура ТП:
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