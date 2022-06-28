Турнирная таблица шахматного Турнира претендентов — 2022 после 9-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии девятого тура шахматного Турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий. На его счету 6,5 очка. Второе место занимает американец Фабиано Каруана. У него 5,5 очка. Вчера, 27 июня, Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Каруаной.

Завтра, 29 июня, состоится 10-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Теймуром Раджабовым (Азербайджан), а Каруана чёрными — с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Рихард Раппорт (Венгрия) встретится с Дином Лижэнем (Китай), а Хикару Накамура (США) — с Алирезой Фируджой (Франция). Все партии начнутся в 16:00 мск.

Напомним, победитель турнира претендентов сразится в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

Фабиано Каруана — Ян Непомнящий. Обзор партии 9 тура ТП: