Автор скандального рекорда перед Олимпиадой-2020 Уилсон дисквалифицирован на 4 года

Спортивный арбитражный суд после разбирательства дела по существу дисквалифицировал швейцарского спринтера Алекса Уилсона на четыре года за употребление анаболического стероида тренболона, сообщает АР.
Нарушение было обнаружено ещё в марте 2021 года, когда положительный результат на запрещённое вещество показала проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период. Тогда же Уилсону удалось снять временное отстранение, заявив, что тренболон попал в его организм через заражённое мясо, которое он съел в Лас-Вегасе.
Однако накануне Олимпиады в Токио, которая проходила летом 2021 года, ВАДА и World Athletics направили апелляцию в CAS, и за несколько дней до старта Уилсона в олимпийских забегах на 100 и 200 метров спринтера вновь отстранили. Добавим, что это случилось после того, как 19 июля 30-летний спортсмен побил рекорд Европы, пробежав на международных соревнованиях в Атланте стометровку за 9,84 секунды. Позднее достижение было отменено.
В ходе разбирательства по существу CAS постановил, что Уилсон преднамеренно использовал анаболический стероид. Призёр чемпионата Европы 2018 года в беге на 200 метров получил максимальное наказание в виде четырёхлетней дисквалификации, которая действует до апреля 2025 года.
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