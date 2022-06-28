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Альберт Демченко обжалует итоги выборов президента Федерации бобслея России

Альберт Демченко обжалует итоги выборов президента Федерации бобслея России
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Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявил, что будет оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России (ФБР) в суде.

Президент федерации бобслея Московской области Демченко был кандидатом на пост главы ФБР, однако отказался участвовать в отчётно-выборной конференции. Он сослался на решение о переносе выборов на 19 августа, которое принял накануне президиум ФБР. Однако утром 28 июня руководство ФБР на своём официальном сайте заявило, что это решение «принято в нарушение норм и принципов гражданского права, Устава федерации с целью дестабилизации и дискредитации работы федерации». Новым президентом ФБР был избран Анатолий Пегов.

«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведён президиум, из-за которого отчётно-выборная конференция была перенесена на 19 августа. Всё согласно уставу и закону. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции», — приводит слова Демченко ТАСС.

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