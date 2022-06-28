Новый глава Федерации бобслея России обещал привезти медали с Олимпиады-2026

Новый президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов пообещал, что сборная России по бобслею и скелетону завоюет медали на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Пегов единогласно был избран главой ФБР, так как его конкурент трёхкратный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко отказался от участия в выборах, сославшись на решение об их переносе на 19 августа, которое принял накануне президиум ФБР.

«Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда от моей команды зависит будущее бобслея и скелетона в нашей стране. Все мы хотим двигаться к медалям чемпионатов мира и Олимпийских игр, но, к сожалению, наша федерация погрязла в интригах и возне. Я хочу прекратить эту возню, у меня есть амбициозная команда. Попомните моё слово, в 2026 году мы привезём медали Олимпийских игр, мы идём только за первым местом, других планов у меня нет», — приводит слова Пегова ТАСС.