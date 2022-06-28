Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой. Дарья опубликовала фото с малышом в своих соцсетях.
«Добро пожаловать в мир», — подписала снимок Клишина.
Фото: Личный архив Дарьи Клишиной
Клишина сообщила о беременности в соцсетях и неоднократно публиковала снимки, рассказывая, как ожидает малыша. Дарья даже намекнула на пол ребёнка — у спортсменки родился сын. А вот имя отца мальчика Клишина так и не раскрыла.
Главное спортивное достижение Клишиной – серебро чемпионата мира 2017 года. Также Дарья — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира 2007 года среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы 2009 года среди юниоров.
На Олимпиаде в Токио Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр в Японии не принимала участия в крупных соревнованиях.
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