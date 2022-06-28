Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой

Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой. Дарья опубликовала фото с малышом в своих соцсетях.

«Добро пожаловать в мир», — подписала снимок Клишина.

Фото: Личный архив Дарьи Клишиной

Клишина сообщила о беременности в соцсетях и неоднократно публиковала снимки, рассказывая, как ожидает малыша. Дарья даже намекнула на пол ребёнка — у спортсменки родился сын. А вот имя отца мальчика Клишина так и не раскрыла.

Главное спортивное достижение Клишиной – серебро чемпионата мира 2017 года. Также Дарья — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира 2007 года среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы 2009 года среди юниоров.

На Олимпиаде в Токио Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр в Японии не принимала участия в крупных соревнованиях.

«Не уверена, что вернусь в Россию». Как живёт в Майами красотка-легкоатлетка Дарья Клишина «Не уверена, что вернусь в Россию». Как живёт в Майами красотка-легкоатлетка Дарья Клишина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022