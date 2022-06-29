Арина и Дина Аверины на «отлично» сдали госэкзамены в университете Лесгафта

Сёстры Арина и Дина Аверины на «отлично» сдали выпускные государственные экзамены в университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и получили степень магистров по профилю «Спорт и система подготовки спортсменов». 23-летние Аверины обучались на кафедре теории и методики гимнастики факультета летних олимпийских видов спорта.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.
Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.
Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы.
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