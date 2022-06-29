Таймазова: после Олимпиады я наговорила лишнего

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала, как изменилась её жизнь после Олимпийских игр в Токио (Япония). Там она заняла третье место и завоевала бронзовую медаль. После проигранного полуфинала Таймазова была недовольна судейским решением, ей не засчитали бросок японской соперницы Тидзуру Араи. Мадина призналась, что после соревнований проявила слишком много негативных эмоций.

« Я думаю, что ничего во мне не изменилось. Появилось только больше желания, я почувствовала вкус и поняла, насколько приятно было бы завоевать золотую медаль. Когда она уже вот-вот, почти рукой дотягиваешься до неё, а тебе немного не хватает, хочется всё-таки дотянуться.



Мне даже стало легче на тренировках. Я уже точно знаю, к чему иду. Этот вкус крови уже во рту.



После Игр я наговорила лишнего, но это были эмоции. Однако у меня никогда не было привычки обвинять в своих неудачах тренеров, друзей, близких или обстоятельства. Я виню только себя», — цитирует Таймазову «Матч ТВ».