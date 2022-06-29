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Молодёжная сборная Австрии по гандболу отказалась доигрывать ЧМ из-за вспышки COVID

Молодёжная сборная Австрии по гандболу отказалась доигрывать ЧМ из-за вспышки COVID
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Молодёжная сборная Австрии не будет доигрывать чемпионат мира 2022 года по гандболу в Словении, сообщает oehb.at. Команда отказалась играть из-за вспышки коронавируса. В сборной решили, что дальнейшее участие может привести к распространению заражения.

В команде обнаружили семь случаев заражения COVID-19. Австрийской команде оставалось провести матчи утешительного турнира за 21-24-е места.

«По согласованию с Международной гандбольной федерацией мы решили, что наше снятие поможет обеспечить безопасность других команд. Мы взвешивали все возможные варианты, но были вынуждены пойти на такое решение. Было тяжело пойти на этот шаг, но мы уверены, что здоровье игроков, тренеров и персонала должны быть главным приоритетом», — сказал спортивный директор австрийской федерации Патрик Фёльсер.

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