Ян Непомнящий на 1,5 балла опережает конкурентов после 10-го тура турнира претендентов

В Мадриде (Испания) завершились все партии 10-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.



Лидер соревнований Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым. Мирный исход был зафиксирован на 37-м ходу.



В остальном 10-й тур оказался на редкость результативным. Ближайший преследователь Непомнящего, американец Фабиано Каруана, чёрными фигурами уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде. Каруана сражался изо всех сил, пытаясь спасти партию, но преимущество Дуды было весьма ощутимым – по оценке компьютера «+7». Для поляка это первая победа в Мадриде.

Другой американец Хикару Накамура уверенно обыграл представителя Франции Алирезу Фируджу. Китаец Дин Лижэнь чёрными нанёс поражение венгру Рихарду Раппорту.



В итоге преимущество Непомнящего за четыре тура до финиша увеличилось до полутора очков. Вот только преследователей у него стало сразу трое — Каруана, Дин Лижэнь и Накамура.



Завтра, 30 июня, Непомнящий сыграет с Фируджей, который уступает россиянину три очка.