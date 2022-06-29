Муж Ласицкене: жаль, что спортом руководят люди, не соответствующие уровню спортсменов

Спортивный журналист Владас Ласицкас напомнил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) о предстоящем в июле в США чемпионате мира, на котором Мария Ласицкене должна была в третий раз защищать титул в прыжках в высоту.
Соревнования пройдут с 15 по 24 июля в Юджине. Российские спортсмены по рекомендации МОК отстранены от участия в международных турнирах, а легкоатлеты, в частности, до сих пор не получили ни одного нейтрального статуса на 2022 год. Без флага страны легкоатлеты выступают с 2015 года.
«Привет Минспорт и ВФЛА! Как у вас дела? Мы тут американскую визу получили. Помните, вы рассказывали, как приложите все усилия, чтобы решить этот вопрос для атлетов? Жаль, что это ограничилось лишь болтовнёй в СМИ. Но вам не привыкать. Сможет в итоге Маша защитить три подряд (!!!) завоёванных на ЧМ титула? Нет? А вы хоть потребовали от WA какое-то юридическое обоснование отстранения? На какой пункт Устава они опирались? Не потребовали? А чем вы занимались? Болтовнёй в СМИ, как вы защищаете и материально мотивируете атлетов? Лепили басни про аналог Бриллиантовой лиги? Вам не привыкать. Очень жаль, что в такой стране спортом в целом и легкой атлетикой в частности руководят люди, которые не соответствуют уровню спортсменов. Но мы вас всё равно победим!» — написал Ласицкас в своём телеграм-канале.
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