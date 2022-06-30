Мария Полякова вошла в состав комиссии спортсменов FINA

Чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова была избрана в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA), сообщает пресс-служба организации. Полякова вошла в состав комиссии спортсменов как представитель прыжков в воду.
Главой комиссии стала четырёхкратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде представительница Ямайки Алия Аткинсон. Её заместителем избрали олимпийского чемпиона в прыжках в воду британца Джека Ло.
Всего в состав комиссии, избранной до 2026 года, вошли 20 человек. Комиссия сбалансирована по гендерному принципу, в её составе равно представлены все виды спорта, которые развиваются под эгидой FINA: плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг, водное поло, синхронное плавание и плавание на открытой воде.
Полякова завоевала золото в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Также она стала победительницей Европейских игр — 2015 в Баку.
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